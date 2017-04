Politie Stockholm: "We hebben de dader"

Koen Van De Sype

De man die gisteren na de aanslag in Stockholm werd gearresteerd, is volgens de politie degene die de aanslag heeft uitgevoerd. Hij zat achter het stuur van de vrachtwagen die inreed op het publiek in een drukke winkelstraat in de Zweedse hoofdstad waardoor vier mensen omkwamen en zeker vijftien mensen gewond raakten.

De man werd in een buitenwijk in het noorden van Stockholm aangehouden. "De persoon in kwestie is gearresteerd als de dader, in dit geval de chauffeur'', aldus politiewoordvoerder Lars Bystrom vanmorgen. Volgens de politie kunnen er medeplichtigen zijn, maar is dat op dit moment nog niet duidelijk.



De verdachte werd gisteravond gearresteerd nadat de politie een foto van hem had verspreid. Daarop was hij te zien met een groene kaptrui en vest, bovenaan een rolstrap. De verdachte viel op door zijn gedrag in een winkel. Een beveiligingscamera legde de man vast op beeld.



Volgens de Zweedse krant Expressen kon de verdachte pas na een politieachtervolging met 10 tot 15 auto's worden aangehouden. Volgens Zweedse media is de man 39 en komt hij uit Oezbekistan. Hij zou bouwvakker zijn en vier kinderen hebben.



Later op de dag gisteren werd er nog een arrestatie verricht, zo melden diverse Zweedse media. De Zweedse tv-zender SVT zegt dat deze arrestatie verband houdt met de aanslag met de truck, de politie in Stockholm doet de arrestatie echter af als een gerucht tegenover het Duitse persbureau DPA.



Vannacht is de politie ook binnengevallen op verscheidene adressen, zo schrijft de krant Aftonbladet. Dat zou onder meer vanmorgen om 5 uur gebeurd zijn in een appartement in Farsta, in het zuiden van Stockholm.