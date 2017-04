Zweedse politie arresteert tweede verdachte

Door: redactie

8/04/17 - 05u34 Bron: ANP

De truck waarmee op de menigte werd ingereden, wordt weggesleept. © ap.

AANSLAG STOCKHOLM De Zweedse politie heeft een tweede verdachte gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag met een vrachtwagen. Dat meldt de Zweedse tv-zender SVT vannacht op basis van politiebronnen. De man zou opgepakt zijn in het noordelijke stadsdeel Hjulsta. Hij zou banden onderhouden met de man die gisteren werd opgepakt.

De man die gisteren gearresteerd werd, viel op door zijn gedrag in een winkel. Zijn uiterlijk kwam overeen met het signalement van de man van wie de autoriteiten een foto hadden verspreid. Volgens de Zweedse krant Expressen kon hij pas na een politieachtervolging met tien tot vijftien auto's worden aangehouden.



De Zweedse justitie heeft vannacht bekend gemaakt dat deze man officieel wordt verdacht van een "terroristisch misdrijf". De man werd vrijdagavond gearresteerd in Märsta, een klein voorstadje in het noorden van Stockholm. Volgens de krant Aftonbladet zou het gaan om een Oezbeek van 39 jaar.



Zwaarste

De man wordt verdacht "op waarschijnlijke gronden", de zwaarste van de twee categorieën waaronder een verdachte in Zweden kan vallen.



Door de aanval kwamen vier mensen om het leven en raakten er vijftien gewond. Wat de mogelijke rol was van de tweede verdachte, wilden de autoriteiten nog niet kwijt.