Video toont hoe rust omslaat in paniek wanneer truck met hoge snelheid terreur zaait

7/04/17 - 21u16 Bron: Expressen

Mensen lopen in paniek de kledingwinkel binnen © videostill.

video Een video afkomstig van een bewakingscamera die de Zweedse krant Expressen heeft vrijgegeven, toont de paniek op het moment van de aanslag in één van de drukste winkelstraten van Stockholm. Vele mensen getuigden na de terreurdaad hoe ze maar net op het nippertje konden wegspringen voor de aanstormende truck. Dat blijkt ook uit deze video.

Mensen zijn eerst nog rustig aan het winkelen tot de gruwel hard toeslaat.



Uit beelden van een bewakingscamera van een kledingwinkel blijkt hoe de shoppers het plots op een lopen zetten. Sommigen vluchten in paniek de kledingwinkel binnen en kunnen zich zo ternauwernood in veiligheid brengen voor de voorbijrazende vrachtwagen.



Minstens vier mensen hebben het leven gelaten tijdens de terroristische aanval in de Zweedse hoofdstad.