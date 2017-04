Persoon gearresteerd na aanval Stockholm

Bewerkt door: FT

7/04/17 - 20u37 Bron: ANP

Militairen en agenten patrouilleren door het centrum van Stockholm. De straten liggen er verlaten bij. © reuters.

stockholm De Zweedse politie bevestigt dat een persoon is gearresteerd die mogelijk te maken heeft met de aanslag met een vrachtwagen in het centrum van Stockholm. Volgens de krant Aftonbladet werd hij in het noorden van Stockholm opgepakt en zegt hij verantwoordelijk te zijn.

"Een persoon die mogelijk gelinkt is aan het incident, is opgepakt", laat de politie weten in een mededeling. Volgens het persagentschap TT heeft de politie ook bevestigd dat het dodentol tot vier gestegen is.



Enkele ogenblikken eerder meldde de Zweedse krant Aftonbladet al dat er in het noorden van Stockholm, in Märsta, een man werd opgepakt die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag van deze namiddag. De man zou volgens de krant lichte verwondingen hebben. De politie wilde niet reageren.



De Zweedse politie had deze namiddag al een opsporingsbericht verspreid. Op de beelden van bewakingscamera's is een man te zien, met een kap over het hoofd en baardje en snor. Hij draagt een groene jas en lichtgekleurde trui. Wie weet wie de man is of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De man zou ook ter plaatse zijn geweest op het moment van de aanslag. Zweedse media hebben ook gemeld dat de politie momenteel twee mensen verhoort.