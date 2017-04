Het voertuig als wapen: afgelopen jaar al vier aanslagen in Europa

Door: MDR

7/04/17 - 19u44 Bron: Eigen berichtgeving

Berlijn wordt op 19 december opgeschrikt door een aanslag op de kerstmarkt aan de Breitscheidplatz. Een vrachtwagen rijdt - met gedoofde lichten en aan 65 kilometer per uur - in op enkele bezoekers en kraampjes. © afp.

Al vier keer werd een Europese stad opgeschrikt door een aanslag met een voertuig. Vandaag reed een truck in op winkelende mensen in Stockholm. De Zweedse premier spreekt van een terreuraanslag. Ook in Nice, Berlijn en Londen reed een bestuurder afgelopen jaar in op een grote massa.

14 juli 2016 Mohamed Bouhlel rijdt in op een menigte in de Franse stad Nice. Er vallen 86 doden en ruim 150 mensen raken gewond. De Fransen vieren die dag hun nationale feestdag en dus zijn veel mensen samengekomen op de Promenade des Anglais, onder meer om naar het vuurwerk te kijken. De truckchauffeur stuurt zijn witte vrachtwagen met hoge snelheid twee kilometer lang over de boulevard. Een motorrijder probeert de man nog te doen stoppen, maar uiteindelijk kan de politie de dader pas na honderden meters neerschieten. De man is 31 jaar en van Frans-Tunesische afkomst. Islamitische Staat eist de aanslag op. Lees ook Alles wat we nu weten over aanslag met truck in Stockholm

Roemeense die bij aanslag in Thames viel overleden: "Ze heeft nog twee weken dapper gestreden" De 31-jarige Mohamed Bouhlel stuurt zijn koelvrachtwagen over de Promenade des Anglais. De politie moet meerdere kogels afvuren vooraleer ze de man kunnen doden. © reuters.

19 december 2016 De Duitse hoofdstad Berlijn wordt opgeschrikt door een aanslag op de kerstmarkt aan de Breitscheidplatz. Een vrachtwagen rijdt - met gedoofde lichten en aan 65 kilometer per uur - in op enkele bezoekers en kraampjes. Er vallen twaalf dodelijke slachtoffers. Een vijftigtal mensen raakt zwaargewond. De Tunesiër Anis Amri kaapte de vrachtwagen van een Poolse man, die de aanslag niet overleefde. Amri zelf komt niet om het leven, maar vlucht weg. Hij wordt enkele dagen later bij een toevallige politiecontrole doodgeschoten in Milaan, Italië. IS eist de aanslag op via het eigen persbureau. Amri rijdt aan 65 kilometer per uur over de kerstmarkt in Berlijn. Er vallen twaalf doden. © afp.

22 maart 2017 In Londen komen zes mensen om het leven, inclusief de dader bij een terreuraanslag. Een man rijdt met zijn auto voetgangers aan op Westminster Bridge, nabij het Britse parlementsgebouw, en steekt daar even later nog een agent neer. De dader is de 52-jarige Khalid Masood, een Brit die werd geboren in Kent. Vandaag nog raakte bekend dat een Roemeense vrouw, die tot nu toe in kritieke toestand in het ziekenhuis lag en bij het ongeval in de rivier de Thames viel, is overleden aan haar verwondingen. Volgens de Britse politie had de dader geen banden met terreurgroepen IS of Al-Qaeda. Geen vrachtwagen, wel een personenwagen. Dader Khalid Masood rijdt in op enkele voetgangers op Westminster Bridge en steekt een agent neer. © ap.