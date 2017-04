Stijn en Celine schuilen in bar: "Beklemmend gevoel, want weten niet of hier nog iets staat te gebeuren"

Door: Annick Grobben

7/04/17 - 18u37 Bron: Eigen berichtgeving

Enkele uren na de aanslag zitten Stijn Vandebuerie (39) en zijn vrouw Celine (38), beiden afkomstig uit Deerlijk en sinds vrijdagmiddag op citytrip in Stockholm, nog altijd te schuilen in een bar, op zo'n halve kilometer vanwaar de aanslag plaatsvond.

"Godzijdank zijn we ongedeerd", vertelt Stijn. "Toen mijn vrouw en ik vanmorgen op Zaventem stonden in te checken en aan de aanslagen bij ons in België dachten, flitste het heel even door ons hoofd: 'Er zal in Stockholm toch ook niet zoiets gebeuren?' Maar je zet het snel uit je hoofd. En ja, we waren nog geen drie uur op Zweedse bodem en hoorden ineens overal politiesirenes en zagen helikopters boven ons hoofd. 'Het zal toch niet waar zijn?'"



"We zijn snel een toeristische dienst binnengelopen en ja, een terroristische aanslag. We bevonden ons toen op zo'n halve kilometer vanwaar het drama plaatsvond en hebben onmiddellijk onze ouders gebeld om hen te laten weten dat we allebei ongedeerd zijn."



"En hier zitten we nu dus te schuilen", vervolgt Stijn. "Het ongeloof is groot, zo merken we. De locals in de bar hebben allemaal iets van: 'Hier in Stockholm? Nu ook al bij ons?' En al zijn mijn vrouw en ik ongedeerd, we zitten toch met een beklemmend gevoel dat er mogelijk nog iets kan gebeuren. We horen op het nieuws zeggen dat het centraal station wordt ontruimd omdat er iemand met een wapen zou zijn gesignaleerd. Dat maakt dat we hier toch gespannen zitten, ja. En hoelang moeten we hier blijven?"