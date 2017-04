Politie verspreidt foto voortvluchtige verdachte van aanslag Stockholm

Door: redactie

De politie van de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft een foto vrijgegeven van een verdachte die zij in verband brengt met de aanslag van vandaag. De Zweedse politie en de binnenlandse veiligheidsdienst Säpo tasten nog volledig in het duister over de dader of daders achter de aanslag in het centrum van Stockholm vandaag.

Het enige dat de autoriteiten op een persconferentie konden doen was het publiek oproepen te helpen bij de identificatie van een man van wie een foto is vrijgegeven. Op de foto is een man met baardje en snor te zien die gekleed gaat in een groene jas en lichtgekleurde trui.



Volgens de politie is er op dit moment niemand gearresteerd in verband met de gebeurtenissen. Wel is er contact met de chauffeur wiens vrachtwagen werd gekaapt waarmee de aanslag werd gepleegd.



Het terreurdreigingsniveau wordt niet verhoogd, aldus de binnenlandse veiligheidsdienst. Voor de jacht op de dader of daders heeft de politie alle middelen ter beschikking gekregen die zij nodig heeft. Aanwijzingen voor de aanslag hadden de autoriteiten niet. Onduidelijk is ook of dit een op zichzelf staande terreurdaad was of dat er meer zullen volgen. Het dodental staat vooralsnog op drie.