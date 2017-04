Politie verspreidt foto voortvluchtige verdachte van aanslag Stockholm

Door: redactie

De Zweedse politie heeft ontkend dat al een verdachte zou zijn opgepakt in verband met de vermoedelijke aanslag met een vrachtwagen in Stockholm. Ze verspreidde wel een foto van een verdachte. "We willen dat deze persoon contact opneemt met de politie", zegt het hoofd van de Zweedse politie, Dan Eliasson. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou er in het noorden van Stockholm een man opgepakt zijn die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag, maar dat is nog niet bevestigd.

Enkele uren nadat de vrachtwagen is ingereden op de menigte in de winkelstraat Drottninggatan, heerst er nog veel onduidelijkheid. "We weten niet of het om een geïsoleerd incident gaat, of we er meer kunnen verwachten", zegt Eliasson tijdens een persconferentie vanavond. Hij kon ook het aantal doden en gewonden nog niet bevestigen. "Er zijn zoveel verschillende verklaringen die circuleren, we kunnen beter afwachten."



Op de foto die de politie verspreidde, is een man te zien met een baardje en een snor. Hij draagt een groene jas en lichtgekleurde trui. Wie weet wie de man is of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.



Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou er in het noorden van Stockholm een man gearresteerd zijn die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Dat werd door de politie nog niet bevestigd.



"We doen alles wat we kunnen om klaarheid te scheppen", zegt Anders Thornberg, het hoofd van de Zweedse veiligheidsdienst Säpo. "We zullen elke steen omdraaien." Op de persconferentie benadrukte de politie nogmaals dat ze mensen nog steeds aanraadt om uit de buurt van het centrum van Stockholm te blijven. Lees ook Juncker: "Een van de kleurrijkste steden van Europa is getroffen"

Ondervraging © epa. Momenteel worden twee mensen ondervraagd. "Ik kan bevestigen dat we twee mensen meegenomen hebben voor ondervraging, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het verdachten zijn", aldus politiewoordvoerder Lars Bystrom. "We willen met iedereen praten die hierover iets weet, en soms is het beter dat op het politiekantoor te doen, in plaats van de plaats van het incident."