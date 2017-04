Veronica kon nog net op tijd wegspringen: "Ik had dood kunnen zijn"

KVE

Stockholm In Stockholm is deze namiddag een truck ingereden op winkelende mensen in het centrum van de stad. Er ontstond onmiddellijk grote paniek, zo blijkt uit de eerste getuigenissen.

De politie gaat uit van een terreurdaad. De vrachtwagen werd gestolen toen de chauffeur van brouwerij Spendrups zijn goederen aan het lossen was. De chauffeur van de brouwerij bleef bij het incident ongedeerd.



Toen de terrorist de truck daarna plots doorheen de mensenmassa stuurde, brak grote paniek uit.



Veronica Durango zag de vrachtwagen op haar afkomen en kon nog net op tijd wegspringen. "Ik had dood kunnen zijn", zei ze. "Als ik niet opzij was gesprongen, was ik er niet meer geweest." Kort na het incident vluchtte ze naar een kapper in de buurt. Daar vroegen agenten met automatische wapens aan iedereen om binnen te blijven. "Ik voel me nog altijd heel wankel. Ik heb de dood in de ogen gekeken."



Ooggetuige Jan Granroth bevond zich in een schoenwinkel toen hij geschreeuw hoorde. "Dus keek ik naar buiten en zag hoe een vrachtwagen zich in het warenhuis aan de overkant boorde", verklaarde hij aan de Zweedse krant Aftonbladet. Daarna vatte het voertuig vuur. Granroth wist te ontsnappen via de nooduitgang.



Een 21-jarige vrouw was net aan het winkelen in warenhuis Ahlens toen het alarm van de winkel afging. Ze ging naar buiten en botste daar op mensen die schreeuwden en alle richtingen uit liepen.



Een andere getuige, Dimitris, beschreef de paniek en zag hoe 'minstens' twee mensen werden omvergereden: "Ik was in de hoofdstraat toen een truck vanuit het niets opdook. Ik kon niet zien of er iemand achter het stuur zat maar de vrachtwagen leek stuurloos. Ik liep zo hard ik kon."



Anna maakte de aanslag eveneens van nabij mee: "Ik zag honderden mensen rennen, ze liepen voor hun leven. Ik maakte rechtsomkeer en begon ook weg te rennen."



Ook een andere getuige zag vreselijke dingen. "Ik bevond met op het zebrapad toen ik moest toekijken hoe een truck over mensen reed. Het gebeurde vlak voor mijn ogen. Het was verschrikkelijk. Ik ben in shock."



Er zijn zeker drie doden gevallen en heel wat gewonden.



De politie heeft inwoners van de Zweedse hoofdstad via Twitter opgeroepen om binnen te blijven en niet naar het stadscentrum te komen. Daar is het trein- en metroverkeer stilgelegd. Ook de parlements- en regeringsgebouwen en het koninklijk paleis zijn volledig door de politie afgesloten.