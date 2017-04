TMA

7/04/17 - 16u00

Een voertuig is in de Zweedse hoofdstad Stockholm op winkelend publiek ingereden. Volgens de politie zijn er in ieder geval meerdere gewonden gevallen. Verscheidene Zweedse media maken van zeker drie doden melding. Wij zijn op zoek naar Vlamingen die op het moment van de feiten in Stockholm waren en/of getiuge zijn geweest van het incident. Contacteer onze redactrie via annick.grobben@persgroep.be en vergeet zeker uw gsm-nummer niet.