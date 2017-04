Alles wat we nu weten over aanslag met truck in Stockholm

Door: redactie

7/04/17 - 15u17

© reuters.

Een truck is in de Zweedse hoofdstad Stockholm op winkelend publiek ingereden. Daarbij zijn zeker drie doden en minstens acht gewonden gevallen, dat werd door de politie bevestigd. Er wordt uitgegaan van een terreurdaad, de vrachtwagen zou kort voor het incident zijn gekaapt. "Er is een verdachte aangehouden", heeft de Zweedse premier rond 16 uur gemeld.

© epa. De politie van Stockholm heeft een verdachte aangehouden die mogelijk achter het incident met de vrachtwagen zit in het centrum. "Zweden wordt aangevallen. Alles wijst het erop dat het een terreurdaad betreft'', aldus de Zweedse premier Stefan Löfven.



De premier zei dat er een verdachte is aangehouden en betuigde zijn medeleven met de slachtoffers. Ook de Zweedse koning heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. "Ik en de hele koninklijke familie hebben met verslagenheid kennis genomen van de aanslag van deze middag in Stockholm. De achtergrond en omvang van wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. We volgens de ontwikkelingen, maar onze gedachten gaan nu al uit naar de getroffenen en hun families'', aldus koning Carl XVI Gustaf.



Politiehelikopters cirkelen boven de plaats des onheils, zwaarbewapende agenten patrouilleren rond het warenhuis Åhlens City, waar het publiek wordt weggestuurd. Ook de brandweer is ter plaatse. In de omgeving hangt een brandlucht. #BREAKING

