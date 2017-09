Syrische Minister van Buitenlandse Zaken: "De overwinning is binnen handbereik"

Bewerkt door: ADN

Syrische vrouwen wandelen voorbij een gigantische poster van de Syrische president Bashar al-Assad en de Russische president Vladimir Poetin in het heroverde Aleppo. © afp.

"De overwinning is binnen handbereik" voor het regime van president Bashar al-Assad. Dat heeft de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Moallem zaterdag gezegd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Walid al-Moallem. © ap. "De bevrijding van Aleppo en Palmyra, het opheffen van de belegering van Deir Ezzor en de vernietiging van het terrorisme in talrijke regio's in Syrië bewijzen dat de overwinning nu binnen handbereik is", aldus de minister.



Het regime spreekt ook over terroristen als het gaat over de rebellen die oppositie voeren tegen president Assad. De herovering van Aleppo eind 2016 door het regime betekende het begin van het einde voor de oppositie, en het merendeel van de gebieden die zij in handen hadden zijn weer onder de controle van Damascus, dat de steun krijgt van Rusland en Iran.



Het ziet er bovendien naar uit dat terreurgroep Islamitische Staat met Raqqa en Deir Ezzor zijn laatste twee bolwerken zal verliezen in Syrië.

"Dagelijks vooruitgang" "Syrië is meer dan ooit vastberaden om het terrorisme overal in het land te elimineren, zonder uitzondering, door de opofferingen van ons leger en de volharding van ons volk", aldus al-Moallem nog aan de VN.



"Op vlak van de strijd tegen het terrorisme, boekt het Arabische Syrische leger, aan de zijde van de geallieerde troepen die ondersteuning bieden, dagelijks vooruitgang, door terroristen te elimineren, door terroristische grondgebieden schoon te maken", aldus de minister, die toevoegt dat "de dreiging van deze plaag wel blijft bestaan".

Politiek Op politiek vlak "zijn we aangemoedigd door het proces van Astana en de de-escalatiezones die daaruit zijn ontstaan", zo verwijzend naar het internationaal overleg in de Kazachse hoofdstad. "We hopen dat het ons zal helpen om tot een echte stopzetting van de vijandigheden te komen."



Al-Moallem drukte ook zijn hoop uit voor "vooruitgang" in het onderhandelingsproces in Genève, en maakte gewag van de goede wil van Damascus. De VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura hoopt in de komende weken de onderhandelingen in Syrië tussen de strijdende partijen in Syrië weer aan te vatten.