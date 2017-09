Russische speciale eenheden steunen Syrisch offensief

KVE

Russische special forces ondersteunen het Syrische leger bij een offensief om het IS-bolwerk Deir ez-Zor in het oosten van het land te heroveren. Soldaten van een Russische speciale eenheid nemen deel aan het gevecht van de regeringstroepen tegen aanhangers van terreurmilitie Islamitische Staat (IS), bevestigde Igor Konsjenkov van het ministerie van Defensie.

Rusland bracht de Verenigde Staten daarover op de hoogte, zei hij. Washington leidt de internationale coalitie tegen IS en steunt ook troepen van de gematigde Syrische oppositie in de burgeroorlog. Die rukken ook op naar Deir ez-Zor.



Syrische regeringstroepen proberen al weken om IS uit de stad aan de Eufraat. Konasjenkov rekent erop dat de stad de komende weken volledig wordt ingenomen.



Het Russische leger steunt de Syrische troepen ook met luchtaanvallen. Sinds eind september 2015 geeft Rusland de Syrische overheid rugdekking. Moskou is net als Iran en de Libanese sjiitische militie Hezbollah een van de dichtste bondgenoten van de regering van president Bashar al-Assad.