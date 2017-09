Syrisch regeringsleger steekt de Eufraat over in IS-gebied

Bewerkt door: IVI

18/09/17 - 18u45 Bron: Belga

De stad Deir ez-Zor is grotendeels in handen van IS en geraakt nu steeds meer omsingeld. © afp.

Syrische regeringstroepen hebben in de buurt van het IS-bastion Deir ez-Zor de Eufraat overgestoken. Elite-eenheden en andere troepen zijn gearriveerd op de oostelijke oever van de rivier. Dat heeft Rami Abdelrahman van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gezegd. "Dit is een belangrijke stap voor de regering".

Tot nog toe waren de regeringstroepen van president Bashar al-Assad gelegerd ten westen van de Eufraat. Grote delen in het oosten van Syrië worden echter nog gecontroleerd door de terreurorganisatie IS. Vanuit het noorden rukten de afgelopen tijd de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) - gesteund door de VS - op naar de stad Deir ez-Zor. De door Koerden aangevoerde alliantie had onlangs aangekondigd dat ze de regeringstroepen zou verhinderen de Eufraat over te steken.



Het staatspersbureau Sana berichtte dat regeringstroepen de rivier niet ver van Deir ez-Zor hadden overgestoken. De stad zelf is grotendeels in handen van IS en geraakt nu steeds meer omsingeld. De jihadisten hadden in 2014 een groot deel van de provincie in het oosten van het land onder hun controle gebracht.