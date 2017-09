De strijd om Raqqa zit nu in haar "finale fase"

KVE

14/09/17 - 14u53 Bron: Belga

© reuters.

De alliantie van Koerdische en Syrische strijders die - gesteund door Washington - IS proberen te verdrijven uit Raqqa, hebben intussen twee derde van de stad in handen. Dat zegt de website Syrisch observatorium voor de mensenrechten (SOHR). De Syrische stad is het belangrijkste resterende bolwerk van de terreurgroep in Syrië.