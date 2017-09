Opnieuw tientallen Syrische burgers gedood in omgeving van Deir Ezzor

Bewerkt door: IVI

12/09/17 - 14u48 Bron: Belga

Syrische troepen proberen samen met de Russen en de internationale coalitie terreurgroep IS weg te krijgen uit Deir Ezzor. © afp.

Minstens 28 mensen zijn vandaag omgekomen bij luchtaanvallen van Rusland en de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS). De burgerslachtoffers vielen in de omgeving van Deir Ezzor in het oosten van Syrië, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Volgens het SOHR vielen 16 slachtoffers bij Russische luchtaanvallen, onder wie vijf kinderen. Ze verbleven in tenten langs de Eufraat, ten noordwesten van de stad Deir Ezzor. Ze waren op de vlucht voor de gevechten in de omgeving van het dorp Zaghir Chamiyah, dat nog steeds in handen is van IS.



De afgelopen twee dagen vielen in de buurt van Deir Ezzor al tientallen doden door het Russische luchtbombardementen. Het land steunt de regimetroepen die actief zijn in het oosten van de gelijknamige provincie Deir Ezzor, die doormidden wordt gesneden door de Eufraat.



De twaalf andere slachtoffers, onder hen opnieuw vijf kinderen, werden gedood door luchtaanvallen van de internationale coalitie op het dorp al-Chahabat, op de oostelijke oever van de Eufraat. De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten verleent daar op haar beurt steun aan de Syrische Democratische Strijdkrachten, bestaande uit Koerdische en Arabische strijders die van cruciaal belang worden geacht in de strijd tegen IS.