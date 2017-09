Generaal bedreigt Syrische vluchtelingen in buitenland: "Keer niet terug! Wij zullen jullie nooit vergeven"

Issam Zahreddine (tweede van links op dit beeld) © rv.

De generaal-majoor van de Syrische Republikeinse Garde, Issam Zahreddine, heeft een duidelijke boodschap voor Syrische vluchtelingen die zich in het buitenland bevinden. "Keer niet terug! Wij zullen jullie nooit vergeven", klonk het tijdens een live-interview uitgezonden door de staatstelevisie. Dat meldt het Duitse magazine 'Der Spiegel'.

Meer dan 5 miljoen Syriërs zijn het oorlogsgeweld in eigen land ontvlucht. Issam Zahreddine, een van de belangrijkste generaals van dictator Assad, ziet ze liever niet naar huis weerkeren. "Zelfs wanneer de staat jullie vergeeft, zullen wij dit nooit vergeten noch vergeven", verkondigde hij op de Syrische staatstelevisie. De andere officieren stemden hiermee in en konden een glimlach nauwelijks onderdrukken. Zahreddine voert het bevel over meerdere duizenden soldaten en is een machtig man in Syrië. Zijn eenheden waren actief in en rond hoofdstad Damascus maar waren ook betrokken bij de slag om Aleppo. De Syrische oppositie beschuldigt Zahreddine en zijn troepen van oorlogsmisdaden.

Vorige week is hij er met zijn troepen in geslaagd om de nu al drie jaar durende belegering van de oostelijke stad Deir ez-Zor te doorbreken.



Deir ez-Zor is de grootste stad van de gelijknamige provincie, die sinds 2014 bijna volledig gecontroleerd wordt door IS. Deze olierijke provincie was de laatste die nog in handen was van IS. Daar op de luchthaven vond gisteren het interview plaats waar hij zijn bedreigingen uitte.



Officieel pleit het Syrische regime voor een "nationale verzoening". Syriërs die niet tegen het regime hebben gevochten, zouden niets te vrezen hebben. Het dreigement van de generaal-majoor belooft echter niet veel goeds. In zijn ogen zijn de vluchtelingen verraders die moeten bestraft worden.