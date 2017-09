"Zeker 19 burgerdoden bij bombardement Deir Ezzor"

Door: redactie

Het Syrische regeringsleger slaagde er vorige week in om Deir Ezzor binnen te dringen, de stad was al drie jaar in handen van IS. © afp.

Minstens 19 burgers zijn vandaag omgekomen bij luchtbombardementen nabij de Syrische stad Deir Ezzor. Dat stelt de website Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.