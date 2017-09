Syriërs nemen olieveld van IS in

Door: redactie

9/09/17 - 11u49 Bron: ANP

Het Russische defensieministerie gaf beelden vrij van een bombardement op een IS-doelwit in Deir al-Zor. © reuters.

Het Syrische leger heeft een strategisch olieveld heroverd op Islamitische Staat. Het Teym-veld in de buurt van de oostelijke plaats Deir al-Zor werd vandaag ingenomen.

Het Syrische regeringsleger claimt ook de inname van een belangrijk stuk snelweg dat van Deir al-Zor naar de plaats al-Mayadeen loopt. Al-Mayadeen is de stad waar sommige IS-leden zich hebben teruggetrokken nadat het reguliere leger de verdedigingslinie van de terroristen van Deir al-Zor had doorbroken. Het kan nog een tijd duren voordat alle IS-terroristen uit die stad zijn verdreven.



In de buurt van Deir al-Zor ligt ook een vliegveld dat nog in handen van IS is.