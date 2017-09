Syrische overheid ontkent gebruik gifgas

Door: redactie

8/09/17 - 18u58 Bron: ANP

Dokters behandelen een kind na een aanval met het zenuwgas sarin op de plaats Khan Sheikhoun, waarbij in april zeker 83 doden vielen. © ap.

Syrië herkent zich niet in een VN-rapport waarin het verantwoordelijk wordt gehouden voor een dodelijke aanval met chemische wapens in april. De regering van president Bashar al-Assad beweert dergelijke wapens niet te hebben gebruikt en dat ook niet van plan te zijn.

Volgens staatspersbureau SANA heeft Damascus een reactie op het rapport gestuurd naar de Verenigde Naties. Daarin wordt benadrukt "dat Syrië geen gifgas heeft gebruikt tegen het eigen volk omdat het daar in de eerste plaats niet over beschikt".



Zeker 27 aanvallen

De bewering van het regime staat haaks op het rapport van een speciale VN-commissie. Die concludeerde deze week dat de Syrische autoriteiten sinds het begin van de burgeroorlog de hand hebben gehad in zeker 27 aanvallen met chemische wapens.



De onderzoekers hielden de Syrische regering onder meer verantwoordelijk voor de gifgasaanval op de plaats Khan Sheikhoun, waarbij in april zeker 83 doden vielen. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens stelde eerder al vast dat slachtoffers daar waren blootgesteld aan het zenuwgas sarin.