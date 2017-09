Syrische regering verantwoordelijk voor gifgasaanval in april

Door: redactie

De Syrische regering van president Bashar al-Assad is verantwoordelijk voor de gifgasaanval in het Syrische dorpje Khan Shaykhun in april dit jaar. Dat stellen onderzoekers van de Verenigde Naties woensdag. Ze beschuldigen de regering van oorlogsmisdaden.