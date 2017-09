Syrisch leger doorbreekt IS-schild rond Deir ez-Zor

Door: redactie

5/09/17 - 14u07 Bron: DPA, AFP

Archiefbeeld van IS-strijders in Deir ez-Zor. © ap.

Het Syrische regeringsleger is er vandaag in geslaagd de nu al drie jaar durende belegering van de oostelijke stad Deir ez-Zor te doorbreken. Dat melden de Syrische staatsmedia.

"Het leger heeft na 32 maanden van belegering mijnen ontmanteld en een corridor geopend om de belegerde troepen te bereiken", aldus Rami Abdel Rahman, van de in Coventry gebaseerde ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. "Het gaat om de eerste zet om de belegering van de regio op te heffen."



Deir ez-Zor is de grootste stad van de gelijknamige provincie, die sinds 2014 bijna volledig gecontroleerd wordt door IS. Deze olierijke provincie was de laatste die nog in handen was van IS.



De jihadisten belegeren sinds 2015 twee regeringsenclaves in Deir ez-Zor. In de tweede enclave, aan de zuidgrens van de stad, bevinden zich de militaire luchthaven en drie wijken. Het regeringsleger is nog niet zo ver geraakt.



Iets noordelijker ligt het Syrische IS-bolwerk Raqqa. Daar heeft de terreurgroepering al iets meer dan de helft van haar territorium verloren.