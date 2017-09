120 IS-strijders gedood op 24 uur tijd bij gevechten met regime in Syrië

Bewerkt door: IVI

3/09/17 - 14u16 Bron: Belga

Legervoertuigen en raketlanceerders van het Syrische regime. © afp.

Bij zware gevechten tussen terreurgroep IS en de regeringstroepen van Assad zijn in Syrië op 24 uur tijd meer dan 150 doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Onder de doden zouden 120 IS-strijders zijn en 35 soldaten van het regime.

Sinds enkele dagen strijden de troepen van Bachar al-Assad met jihadisten om Ouqayribat, een klein stadje in de provincie Hama. Met Russische luchtsteun zijn ze er in geslaagd om de stad, die het laatste strategische bolwerk was van IS in de provincie, te heroveren. Bij de gevechten zouden 120 IS-strijders zijn gesneuveld. Ook 35 soldaten verloren het leven.



Met het verlies van de stad hebben de jihadisten nu enkel nog de controle over enkele kleine omringende dorpjes. Ouqayribat was sinds 2014 in handen van IS, dat het gebruikte als basis voor aanvallen in de rest van de provincie.