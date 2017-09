Strijders veroveren oude stad Raqqa op IS

Door: redactie

Een beeld dat IS vorige week verspreidde waarop naar hun zeggen naar Syrische troepen wordt gevuurd in het zuidoosten van Raqqa. © ap.

De door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben de oude stad van Raqqa veroverd op de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat heeft een SDF-woordvoerder gemeld.

Hij zei dat de coalitie tegen IS inmiddels 65 procent van de Syrische stad Raqqa onder controle heeft. Volgens de Verenigde Naties zitten er circa 20.000 burgers vast in Raqqa. Zij zijn er slecht aan toe, omdat er een groot tekort is aan eten, drinken en medicijnen.



Stuiptrekkingen

Het SDF begon in juni een offensief tegen Raqqa in het noorden van Syrië, de officieuze hoofdstad van het kalifaat dat IS heeft uitgeroepen. Enkele weken geleden meldden hoge Amerikaanse militaire functionarissen dat er in Raqqa naar schatting nog enkele duizenden IS-strijders zijn. Zij vechten in de stad voor het voortbestaan van hun organisatie.



Grote tegenslag in Irak

Eerder deze week kreeg IS al een grote tegenslag in Irak te verwerken. De Iraakse premier Haider al-Abadi liet weten dat de stad Tal Afar was veroverd op de terreurgroep. Iraakse strijdkrachten hadden eerder deze maand de aanval op Tal Afar geopend, waar voor de oorlog zo'n 200.000 mensen woonden. De stad ligt aan de strategisch belangrijke snelweg tussen Mosoel en Syrië. Het was, met Raqqa, een van de weinige steden die nog in handen van IS waren.