Aantal doden door clusterbommen verdubbeld: "Burgers bewust als doelwit gebruikt"

31/08/17 - 11u10 Bron: Belga

Een slachtoffer van een clusterbom revalideert in Syrië. © Handicap International.

Vorig jaar zijn twee keer zoveel doden gevallen door clusterbommen dan in 2015 en bijna altijd waren de slachtoffers burgers. Handicap International roept de staten en strijdende partijen op om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van clustermunitie.

Clusterbommen zijn wapens die enkele honderden kleinere bommen bevatten. Het gebruik, de opslag, het vervoer, de productie en de verkoop ervan is verboden door het Verdrag van Oslo. Dat verdrag is sinds augustus 2010 van kracht, en sindsdien brengt de Cluster Munition Monitor jaarlijks verslag uit van de naleving ervan.



Hoewel inmiddels al 119 landen het verdrag ondertekenden, bewijst het dodencijfer voor 2016 dat het gruwelwapen de wereld nog niet uit is. Van de 971 doden waren bovendien 98 % burgers, en kwam 89 % uit Syrië. "Het herhaalde gebruik van clustermunitie in Syrië wijst op het gebrek aan respect voor het leven van de burgers. In bepaalde gevallen worden die burgers zelfs bewust als doelwit gebruikt", benadrukt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist voor Handicap International in Brussel. "We moeten alles in het werk stellen om die regels te laten gelden en op termijn het gebruik van deze wapens in conflictgebieden de wereld uit te helpen", klinkt het.



Niet enkel in Syrië, maar ook in Jemen, Opper-Karabach (een betwist gebied tussen Armenië en Azerbeidzjan), Somalië, Oekraïne en Soedan werd vorig jaar gebruikgemaakt van de wapens. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat ze ook werden ingezet in Libië en Irak. De doden vielen niet altijd bij rechtstreekse aanvallen, maar ook door niet-ontplofte clustermunitie.