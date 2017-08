Internationale coalitie blokkeert met luchtraid evacuatiekonvooi IS in Syrië

TT

Oorlog in Syrië De door de VS geleide anti-jihadistische coalitie heeft in Syrië een luchtraid uitgevoerd om een konvooi van geëvacueerde IS-strijders tegen te houden. Het konvooi kwam uit Libanen en wil het oosten van Syrië bereiken.

Zonder te verduidelijken waar de operatie heeft plaatsgevonden, beklemtoonde de coalitie dat een "krater is gecreeërd en een bruggetje is vernield" om het konvooi tegen te houden. Of het konvooi effectief niet verder kan, is nog onduidelijk.



De IS-strijders zijn in het weekeinde van de Libanees-Syrische grens verjaagd na een akkoord met de Libanese Hezbollah. Die had ermee ingestemd dat zij per bus zouden worden geëvacueerd naar de stad Boekamal in Deir Ezzor, de laatste Syrische provincie die nog in handen van IS is en die aan Irak grenst. Het akkoord viel in slechte aarde in Washington en Bagdad.



"IS is een wereldwijde bedreiging. Het verplaatsen van terroristen van de ene plaats naar een andere (...) is geen duurzame oplossing", zei Dillon.



De Libanese president en het hoofd van het leger hebben zichzelf daarentegen op de borst geklopt in verband met de geboekte "overwinning" op IS, die zo werd verjaagd van beide zijden van de grens met Syrië. "We kondigen de overwinning van Libanon aan tegen het terrorisme en ik draag deze overwinning op aan alle Libanezen, die fier mogen zijn op hun leger", sprak president Michel Aoun tijdens een persbijeenkomst op het presidentieel paleis in Baabda. "De militaire operaties zijn afgelopen (...) het leger heeft de overwinning binnengehaald", reageerde ook legerchef Joseph Aoun.