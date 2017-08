"IS binnen twee maanden weg uit Raqqa"

IVI

29/08/17 - 16u19 Bron: Reuters, The Independent

© reuters.

De strijd om terreurgroep IS weg te krijgen uit Raqqa lijkt bijna op z'n einde. Volgens de Koerdische commandante Nowruz Ahmed zullen de gevechten de komende weken nog heviger worden, maar ze verwacht wel dat IS binnen de twee maanden weg is uit de Syrische stad.

Strijders van IS trekken zich stilletjes aan terug uit Raqqa, de "hoofdstad" van het IS-kalifaat, na de vele bombardementen door de Syrische Democratie Strijdkrachten (SDF) en internationale coalitie. "We kunnen niet exact zeggen wanneer de gevechten in Raqqa zullen eindigen, maar we verwachten niet dat het nog lang zal duren. Volgens onze plannen zal de strijd geen twee maanden meer in beslag nemen", zegt Ahmed.



De SDF-coalitie, bestaande uit Koerdische en Arabische strijders, vecht sinds juni in het centrum van de stad nadat ze maandenlang Raqqa hadden omsingeld. Ze worden gesteund door luchtaanvallen en speciale eenheden van de internationale coalitie, onder leiding van de Verenigde Staten. Lees ook Geweld in de Syrische stad Raqqa: "Duizenden burgers zitten vast in een dodelijk labyrint"

Focus op Raqqa Er zouden nog 700 tot 1.000 IS-strijders zitten in Raqqa. Zij zitten verschanst in het centrum van de stad. Volgens Ahmed heeft de SDF-coalitie de rebellen nu omsingeld.



IS'ers die wegvluchten uit Raqqa gaan meestal richting Deir ez-Zor, aan de rivier de Eufraat en niet ver van de grens met Irak. Die plek is nog zo goed als volledig in handen van IS. Maar Ahmed zegt dat de Syrische Democratische Strijdkrachten zich voorlopig focussen op de strijd om Raqqa en nog geen plannen in Deir ez-Zor aan te vallen.



Ondertussen is zo'n 60% van Raqqa opnieuw bevrijd. Tijdens het offensief, dat eind vorig jaar begon, zijn al 15.000 soldaten ingezet.

Menselijk schild Er zouden naar schatting nog 5.000 tot 10.000 Syrische burgers vastzitten in Raqqa. Volgens Amnesty International gebruikt de terreurgroep de burgers als menselijk schild. Maar ook de SDF en de internationale coalitie zorgen ervoor dat burgers niet kunnen vluchten door de aanhoudende aanvallen. Amnesty roept de coalities daarom op veilige vluchtroutes te voorzien voor de burgers.