Nederlandse F-16's lossen Belgen in Irak en Syrië af

SPS

29/08/17 - 10u35 Bron: Belga

© anp.

Vanaf begin 2018 zal Nederland opnieuw F-16's inzetten in de strijd tegen Islamitische Staat. De Nederlandse ministerraad zou daarvoor volgende vrijdag het licht op groen moeten zetten. Met de inzet van F-16's in Irak en Syrië lost Nederland opnieuw België af. Volgens het kabinet van de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput ligt de Nederlandse beslissing in de lijn van de verwachtingen.