Syrische oppositiegroepen vinden geen gezamenlijke onderhandelingsstrategie

Bewerkt door: ESA

22/08/17 - 18u18 Bron: Belga

Leden van de Syrische oppositie. © reuters.

De Syrische oppositiegroepen, die in de Saoedische hoofdstad Riyad waren bijeengekomen, zijn er niet in geslaagd een gezamelijke strategie te ontwikkelen voor onderhandelingen met het regime. Hun meningsverschillen over het lot van president Bashar al-Assad bleken te groot. Dat heeft een van de deelnemers gezegd.