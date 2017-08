Russische luchtmacht vernietigt IS-konvooi in Syrië

SPS

De Russische luchtmacht heeft naar eigen zeggen een groot konvooi van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) vernietigd. Bij de aanval zijn 200 jihadisten gedood, deelde Defensie in Moskou mee.

Ook 20 terreinwagens met zware machinegeweren, pantservoertuigen en munitietrucks werden bij het bombardement uitgeschakeld. Als plaats van de aanval werd de omgeving van de stad Deir ez-Zor genoemd.



Het aan de oppositie gelinkte Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Coventry had vrijdag een luchtaanval ten westen van Deir ez-Zor bevestigd. De SOHR sprak toen van een zeventigtal gedode jihadisten. De stad is in handen van Syrische regeringstroepen, terwijl de omgeving nog steeds wordt gecontroleerd door de moslimextremisten. Syrische troepen en de Russische luchtmacht proberen al maanden om vanuit de heroverde archeologische stad Palmyra een vrije corridor veilig te stellen naar Deir ez-Zor.