Zeven "Witte Helmen" gedood in rebellengebied in Syrië

Door: redactie

12/08/17 - 12u43 Bron: Belga

De "Witte Helmen" is een Syrische hulporganisatie die zich inzet voor de burgerslachtoffers in het conflict. © Foto Reuters.

Zeven vrijwilligers van de "Witte Helmen", een Syrische hulporganisatie die zich inzet voor de burgerslachtoffers in het conflict, zijn zaterdag door onbekenden gedood bij een aanval in een van hun centra in het noordwesten van het land. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De aanval gebeurde in Sarmine, een stad in de provincie Idlib, die niet meer onder controle staat van president Bashar al-Assad. Onbekenden drongen het centrum van de "Witte Helmen" binnen en openden het vuur, zo meldt de organisatie. Twee minibusjes, witte helmen en walkietalkies werden gestolen.



In 2016 was de organisatie kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. De "Witte Helmen" werken enkel in rebellengebied, maar staan op hun neutraliteit en willen niet gelinkt worden aan een bepaalde groepering. Verschillende landen, waaronder Groot-Brittannië, de VS, Japan en Duitsland steunen de organisatie financieel.



Het Syrische regime en de Russen beschuldigen de "Witte Helmen" er echter van een marionet te zijn in handen van de buitenlandse overheden die de rebellie steunen. Anderen beweren dat jihadisten of andere strijders deel uitmaken van de vrijwilligersorganisatie.