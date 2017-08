Meer dan 20 rebellen gedood bij zelfmoordaanslag aan Syrisch-Jordaanse grens

kv

12/08/17 - 03u23 Bron: Belga

Een strijder van Jaish al-Islam © afp.

Minstens 23 rebellen zijn gisteren om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag in het zuiden van Syrië, in de grensstreek met Jordanië, zegt het Syrisch mensenrechtenobservatorium.

Volgens de aan de oppositie gelinkte organisatie bracht een man zich door middel van een bommengordel tot ontploffing in een legerkamp van Jaish al-Islam, nabij de grenspost van Nasib. "Het merendeel van de 23 omgekomen rebellen maakte deel van uit van Jaish al-Islam. Er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 20 erg aan toe zijn", zegt Rami Abdel Rahman van SOHR.



Voorlopig heeft niemand de aanslag opgeëist maar in het verleden voerden jihadisten van Islamitische Staat (IS) al verschillende aanvallen uit op rebellen in het zuiden van Syrië.



De aanslag gebeurde in de provincie Daraa die sinds april 2015 opnieuw in handen is van de rebellen. Daar begonnen ook de grote betogingen tegen de Syrische president Bashar al-Assad in maart 2011.