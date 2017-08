"Zieke en gewonde mensen in Raqqa hebben weinig of geen toegang tot medische hulp"

Door: redactie

1/08/17 - 16u21 Bron: Belga

Burgers in Raqqa kunnen geen kant op. Ze zitten vast in de stad met weinig of geen toegang tot medische hulp en een geringe kans de stad te kunnen ontsnappen © reuters.

Syrië Burgers in de noordoostelijke Syrische stad Raqqa, de 'hoofdstad' van terreurgroep Islamitische Staat (IS), worden geconfronteerd met grote moeilijkheden om dringende medische hulp te verkrijgen. Daarvoor waarschuwen humanitaire organisaties. "Patiënten vertellen ons dat grote aantallen zieke en gewonde mensen vastzitten in Raqqa-stad met weinig of geen toegang tot medische hulp en een geringe kans de stad te kunnen ontsnappen", zegt Vanessa Cramond, medische coördinator voor Turkije en het noorden van Syrië bij Artsen Zonder Grenzen.