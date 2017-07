29 burgerslachtoffers bij luchtaanvallen internationale coalitie in Raqqa

Bewerkt door: ib

27/07/17 - 01u30 Bron: Belga

Syrische kinderen en jongeren kijken naar een Amerikaanse gewapend voertuig dat op weg is naar Raqqa. © ap.

Bij een reeks luchtaanvallen door de internationale coalitie in Raqqa, het bolwerk van Islamitische Staat (IS) in Syrië, zijn negenentwintig burgers gedood. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gezegd.

"Onder de doden zijn minstens acht kinderen", verklaarde SOHR-hoofd Rami Abdel Rahman. De ngo liet ook weten dat de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de alliantie van Koerdische en Arabische strijders gesteund door Amerika, "momenteel vijftig procent van Raqqa controleren ondanks de felle weerstand van IS".



De SDF zijn sinds acht maanden bezig met een offensief in Raqqa, waar ze op zes juni verschillende wijken innamen en het stadscentrum naderden.

De militaire operatie van de coalitie wordt ondersteund door luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen IS, die geleid wordt door de Verenigde Staten.



Hevige weerstand

De terreurgroep biedt echter hevige weerstand, en gebruikt daarbij onder meer bommen en drones geladen met explosieven. Ze bedreigen ook de burgers die de stad proberen te ontvluchten.



Volgens de Verenigde Naties zitten nog steeds tussen 20.000 en 50.000 burgers vast in de stad. IS nam Raqqa in 2014 in, en controleert ook een groot deel van de gelijknamige provincie.