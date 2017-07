Moskou en Syrische rebellen sluiten akkoord over beveiligen enclave Oost-Ghouta

KVDS

22/07/17 - 16u48 Bron: Belga

© afp.

De Russische autoriteiten hebben een akkoord gesloten met de Syrische rebellen over de beveiliging van de enclave van Oost-Ghouta in Syrië. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd tijdens de vredesgesprekken in Caïro. Enkele uren later kondigde het Syrische leger "vanaf het middaguur" (11 uur onze tijd) het stopzetten van de vijandelijkheden in de "zones" van Oost-Ghouta aan, zo meldde het agentschap Sana.