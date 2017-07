"Ik wil dat iemand me doodt": IS-bruiden vertellen over hun miserabele leven in het kalifaat

SVM

18/07/17 - 14u36 Bron: CNN

Met grote verwachtingen trokken de IS-bruiden naar het kalifaat, nu blijven ze verweesd en gedesillusioneerd achter: de gratis gezondheidszorg bleek een fabeltje en van het veelbelovende onderwijs voor hun kinderen kwam ook al niets in huis. Naar eigen zeggen zijn ze met open ogen in de val getrapt, nu hopen ze vooral dat u hun verhaal gelooft. Heel wat van die vrouwen worden op dit moment immers 'gevangen' gehouden in een opvangkamp op vijftig kilometer ten noorden van Raqqa. Ze mogen er voorlopig niet weg omdat ze beschouwd worden als IS-aanhangsters. CNN verzamelde enkele getuigenissen.

Neem nu Rahma, Fina en Noor, drie Indonesische zussen die veel geld op tafel legden om naar Syrië te reizen. Uiteindelijk dienden ze hun juwelen te verkopen om via smokkelaars aan de gruwel te ontsnappen. Het zogenaamde 'pure kalifaat' bleek al snel een sprookje. "Ze zeiden dat ze de jihad wilden voeren ter ere van Allah, maar in realiteit draaide het enkel om vrouwen en seks. Walgelijk gewoon. Ze kregen zelfs duizend dollar als ze met een weduwe konden trouwen, heb ik gehoord."



De vrouwelijke vrijgezellen werden opgevangen in een grote slaapzaal, tot ze een echtgenoot toegewezen kregen. "De dames die daar zaten, hadden geen manieren", klinkt het. "Dat had niets met islam te maken. Ze roddelden, scholden elkaar uit en gingen elkaar fysiek te lijf. Ik was heel verbaasd om dat te zien." Lees ook Jaloers op de seksslaven van hun mannen en nu zelf op de vlucht: dit zijn de 'Desperate Housewives' van IS © rv.

Saida beweert dat ze vanuit Montpellier naar Syrië gelokt werd onder het voorwendsel om liefdadigheidswerk te doen en een nieuw leven te starten met een vrome man. Nu wil ze niets liever dan terugkeren naar Frankrijk met haar zoontje van veertien maanden oud. "Ik hou van het leven. Ik ga graag werken en ben verzot op jeans en make-up. Ik wil mijn ouders graag terugzien. Vroeger ging ik elk weekend naar het strand, in een bikini."



Om een geschikte partner te vinden, werd gewoonlijk een rondje speeddaten georganiseerd. Tinder in het kalifaat, zoals de interviewer opmerkt. "De vrouwen moesten een CV opstellen, met hun naam en hun leeftijd", legt Saida uit. "Ze moesten hun karakter omschrijven en zeggen wat ze belangrijk vonden bij een liefdesgezel. Mannen deden hetzelfde en dan volgden er ontmoetingen van vijftien à twintig minuten. Op basis daarvan moest beslist worden: als ze allebei ja zeiden, werd er getrouwd. Het ging allemaal heel snel." De vrouw kon uiteindelijk vluchten nadat ze 4.600 pond (5.200 euro) betaald had aan smokkelaars, haar echtgenoot Yassine kwam bij die ontsnappingspoging om het leven. © Kos.