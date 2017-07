Nieuwe poging tot wapenstilstand in Syrië

Bewerkt door: ib

9/07/17 - 05u15 Bron: Belga

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. © ap.

Deze middag (plaatselijke tijd) gaat in het zuidwesten van Syrië een nieuwe wapenstilstand in die Rusland en de Verenigde Staten hebben besproken in de marge van de G20-top in het Duitse Hamburg. Het is een nieuwe poging om een doorbraak te vinden in de bloedige impasse die het land van president Bashar al-Assad al meer dan vijf jaar in een houdgreep houdt.