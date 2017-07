Anti-IS-alliantie breekt door muur rond oude stad in Raqqa

SPS

Strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF) zijn erin geslaagd een bres te maken in de muur rond de oude stad in Raqqa. Dat meldt het Amerikaanse US Central Command. De SDF zijn al maanden bezig met een offensief om de "IS-hoofdstad" te heroveren.

De Syrische stad Raqqa wordt, samen met Mosoel in Irak, beschouwd als het laatste belangrijke bolwerk van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS).



De strijders van SDF, een Arabisch-Koerdische alliantie, zijn er gisteren in geslaagd om twee gaten te maken in de Rafiqah muur die de oude stad omringt, ondanks hevig verzet van IS.



De nieuwe bres in de muur betekent dat de soldaten niet via de al bestaande gaten moeten. Die zijn door IS beveiligd met mijnen en scherpschutters.



Donderdag had de alliantie, die vanuit de lucht gesteund wordt door de VS, de stad al volledig kunnen omsingelen. Bovendien had de SDF vorige maand ook al verschillende wijken in het oosten en het westen van Raqqa heroverd. Volgens de internationale coalitie zijn er nog altijd zowat 2.500 IS-strijders aanwezig in het centrum van de stad