Omsingelde kamikaze laat autobom ontploffen in Damascus: minstens 7 doden

2/07/17 - 09u31 Bron: AFP, DPA, BBC News

Het Syrische persagentschap Sana verspreidt foto's van de drie ontplofte wagens en de schade. © reuters.

De Syrische hoofdstad Damascus werd vanochtend vroeg getroffen door een aanslag met een autobom. Er is sprake van zeven tot negen doden en verscheidene gewonden.

© reuters.

Volgens de Syrische staatstelevisie achtervolgde de politie drie voertuigen waarvan vermoed werd dat de bestuurders aanslagen gingen plegen. In het zuiden van de stad werden twee wagens tegengehouden en tot ontploffing gebracht voor ze de stad konden binnenrijden. Dat gebeurde volgens de staatstelevisie op de weg naar de luchthaven.



Een derde bestuurder slaagde erin om het Tahrirplein in het oude centrum van de stad op te rijden, waar hij explosieven tot ontploffing bracht toen hij omsingeld werd. Dat meldt staatsnieuwsagentschap Sana op basis van politie-informatie. Abdel Rahman, het hoofd van het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten, zegt aan persagentschap AFP dat er negen doden en vijftien gewonden vielen. Bij de doden zouden zowel militairen als burgers zijn. De Syrische staatstelevisie spreekt van zeven dodelijke slachtoffers.



De aanslag werd nog niet opgeëist. De terroristen hadden het volgens de autoriteiten gemunt op drukke plaatsen in de stad op de eerste werkdag na de vakantie na de ramadan.