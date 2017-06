Tweejarig meisje overleden bij raid Libanees leger in Syrisch vluchtelingenkamp

Door: redactie

30/06/17 - 14u00 Bron: Belga

© afp.

Naast de vijf zelfmoordterroristen die zichzelf vanochtend opbliezen tijdens raids van het Libanese leger in Syrische vluchtelingenkampen in het oosten van Libanon, kwam ook een tweejarig meisje om.

Volgens militaire bronnen werd ook een onbekend aantal kampbewoners gearresteerd. De actie van het leger was gericht tegen terroristen die in het kamp verblijven.



De incidenten deden zich voor in de kampen al-Nur en al-Qariya in de aan Syrië grenzende regio Aarsal. Verschillende soldaten raakten gewond.