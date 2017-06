Veel burgerdoden bij slag om Raqqa

Bewerkt door: LB

28/06/17 - 17u58 Bron: ANP

Een soldaat van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) tijdens de begrafenis van SDF-strijders in Raqqa, eerder deze week. © reuters.

strijd tegen IS Bij het offensief om de officieuze hoofdstad van Islamitische Staat te veroveren, zijn deze maand zeker 173 burgers om het leven gekomen. Dat zei de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, die waarschuwde dat het werkelijke dodental in Raqqa vermoedelijk hoger ligt.

Mensenrechtencommissaris van de VN Zeid Ra'ad al-Hussein stelde in een verklaring dat nog zo'n honderdduizend burgers vastzitten in de Syrische stad Raqqa. Hij riep de partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen IS op alle mogelijke manieren maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen.



"Burgers moeten niet worden opgeofferd om snel militaire overwinningen te kunnen behalen", aldus de topfunctionaris. Hij stelde dat in juni ten minste 173 burgers omkwamen bij de "lucht- en grondoperaties" bij de stad.



IS-bolwerk Raqqa wordt belegerd door strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die worden gesteund door de Verenigde Staten.