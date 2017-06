Bewerkt door: ib

25/06/17 - 02u31 Bron: Belga

Een aanslag met een autobom op een markt in Syrië heeft gisteren aan minstens tien mensen het leven gekost. Dat meldt het Syrische observatorium voor de mensenrechten.

Volgens de NGO zijn onder de slachtoffer minstens drie kinderen. Er vielen minstens dertig gewonden.



De aanslag vond rond de middag plaats op een markt in Al-Dana, in de provincie Idlib, vlakbij de grens met Turkije. De provincie wordt sinds 2015 gecontroleerd door rebellen. De aanslag is nog niet opgeëist.