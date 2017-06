"Proces van verzoening": Syrië laat honderden gevangenen vrij

Bewerkt door: IVI

24/06/17

De Syrische president Assad en zijn regering willen met de vrijlatingen een proces van "verzoening" stimuleren. © afp.

De Syrische autoriteiten hebben naar eigen zeggen 672 gevangenen vrijgelaten. De vrijgelaten gedetineerden beloofden geen acties meer te ondernemen die de "veiligheid of stabiliteit'" van het land kunnen schaden, zei minister van Justitie Hisham al-Shaar volgens staatspersbureau SANA.

Het vrijlaten van de gedetineerden is volgens de regering bedoeld om het proces van "verzoening'' te stimuleren. De autoriteiten verwijzen met die term meestal naar afspraken die lokaal worden gemaakt met opstandelingen. Zij krijgen dan de mogelijkheid zich te onderwerpen aan het gezag van de staat of te vertrekken.



Dergelijke overeenkomsten zijn niet onomstreden. Volgens de oppositie worden ze na zware bombardementen of belegeringen opgedrongen aan Syriërs. De Syrische regering ziet verzoeningsakkoorden juist als een manier om meer geweld te voorkomen.