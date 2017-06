Internationale coalitie haalt opnieuw drone van regimegezinde troepen neer

Bewerkt door: ADN

F-15E Strike Eagle. © © AFP.

Syrië De door de VS geleide coalitie heeft in Syrië opnieuw een gewapende drone van regeringsgezinde troepen neergehaald. Het zou om een Iraanse drone gaan.

Volgens zender NBC was het een Amerikaans gevechtstoestel dat een bewapende drone neerschoot die "vijandige bedoelingen vertoonde".



Op gezag van een "defensiefunctionaris" twitterde ABC News dat een F-15E in de loop van de nacht een drone neerschoot die in het zuidoosten van Syrië Amerikaanse adviseurs naderde.



Tegenover de conservatieve zender Fox News zei een "defensiefunctionaris" dat het een Iraanse drone is. Het is zo al de tweede keer dat de Amerikanen een Iraanse drone uit de lucht schieten in minder dan een maand.



De internationale coalitie zelf zei in een communiqué dat een Amerikaanse F-15 Strike Eagle nabij al-Tanaf in het zuiden van Syrië een in Iran gebouwde Shaheed 129 heeft neergehaald die een "vijandige bedoeling vertoonde en die zich naar troepen van de coalitie begaf".