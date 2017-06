Amerikanen schieten Syrische jet neer, Rusland is woest

Door: redactie

19/06/17 - 14u22 Bron: ANP

De Russische president Vladimir Poetin. © epa.

Rusland stopt met de speciale communicatielijn met de Verenigde Staten die bedoeld is om conflicten in het luchtruim boven Syrië te voorkomen. Moskou reageert daarmee volgens persbureau TASS op het neerhalen van een Syrisch gevechtstoestel door de Amerikanen.

© ap.

Een Amerikaanse straaljager schoot onlangs het Syrische vliegtuig uit de lucht. Dat toestel wierp volgens de Amerikanen bommen af in de buurt van stellingen van door de VS gesteunde strijders in Syrië. Zowel de Russen als de Amerikanen voeren bombardementen uit boven het Arabische land.



Het Russische ministerie van Defensie noemde het optreden van de VS vandaag een schending van de Syrische soevereiniteit en het internationale recht. Alle vluchten boven gebieden waar de Russische luchtmacht actief is boven Syrië, zullen voortaan door Moskou worden gezien als legitieme doelwitten.