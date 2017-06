Nieuwe ronde vredesgesprekken over Syrië

Bewerkt door: IVI

19/06/17 - 14u12 Bron: Belga

Staffan de Mistura, de speciale VN-gezant voor Syrië, zal de gesprekken bijwonen. © afp.

Op 10 juli vinden in de Kazachse hoofdstad Astana nieuwe gesprekken plaats over het beëindigen van het conflict in Syrië. Ook de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, zal aan het overleg deelnemen. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov.