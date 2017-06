Belgische F-16's tot jaareinde in Syrië: "Strijd tegen IS komt in beslissende fase"

Door: redactie

16/06/17 - 08u00 Bron: Belga

© epa.

De missie van de vier Belgische F-16's in Syrië wordt verlengd tot het einde van het jaar. Ons land neemt het Nederlandse deel van de opdracht over. "We doen dit niet om de Amerikanen te paaien", zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vanmorgen in De ochtend op Radio 1. "Dit gaat om de strijd tegen IS, die het volgende half jaar in een beslissende fase komt."

"We hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de missie van vier (van de zes, red.) F-16's om het terrorisme in Syrië te bestrijden", maakte eerste minister Charles Michel (MR) gisteren bekend. Dat akkoord kwam er na overleg met minister van Defensie Steven Vandeput, die al langer voorstander is van een verlenging van de missie in Syrië, en met het kernkabinet.



België zet sinds oktober 2014 zes F-16-gevechtsvliegtuigen in in de strijd tegen IS. De operaties, eerst in Irak en later in Syrië, worden uitgevoerd vanop de Jordaanse basis van Al Azraq.



België had destijds met Nederland een beurtrol afgesproken om telkens een half jaar F-16's uit te sturen. Dat moest de kosten per begrotingsjaar helpen drukken. Nederland heeft intussen echter laten verstaan dat het op 1 juli niet opnieuw kan overnemen. Daarop heeft België aangeboden de inzet van haar F-16's te verlengen.