Vredesgesprekken Syrië uitgesteld

Door: redactie

8/06/17 - 10u09 Bron: Belga

De voor 12 en 13 juni geplande gesprekken in de Kazachse hoofdstad Astana over vrede in Syrië - onder leiding van Rusland, Iran en Turkije - zijn uitgesteld. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Kazachstan. Er werd nog geen datum voor nieuwe onderhandelingen vastgelegd.

"Vertegenwoordigers van Rusland, Turkije en Iran zullen in de komende dagen en weken hun werkvergaderingen met experten wel voortzetten in hun respectieve hoofdsteden", luidt het in een mededeling van de Kazachse diplomatie.



De nieuwe vergadering was vorige week pas aangekondigd door Rusland. Tijdens de vorige bijeekomst in Astana, in mei, hadden de deelnemende partijen een akkoord bereikt over een plan om veilige zones en een langdurige wapenstilstand in te voeren in bepaalde regio's.