"Rusland bestookt IS: tientallen doden"

Door: redactie

1/06/17 - 10u00 Bron: ANP

Een Russische SU-24-jet stijgt op vanaf een Syrische luchtmachtbasis. Foto uit 2015. © ap.

De Russische luchtmacht heeft in de nacht van woensdag op donderdag drie IS-konvooien vernietigd in Syrië. Daarbij kwamen tachtig strijders van de terreurorganisatie om het leven, zei een bron binnen het Russische ministerie van Defensie donderdag tegen persbureau TASS.

"Drie konvooien verlieten Raqqa 's nachts en reden via diverse routes naar het zuiden'', zei de bron. De voertuigen zouden onderweg zijn geweest naar de omgeving van de stad Palmyra. "



De Russische luchtmacht vernietigde daarop volgens de bron 36 auto's, acht tankwagens en zeventien jeeps waar zware wapens op waren gemonteerd.



De Russische strijdkrachten vuurden woensdag al meerdere kruisraketten af op posities van Islamitische Staat in Syrië. Die aanvallen waren volgens Moskou gericht tegen strijders die recent van IS-bolwerk Raqqa naar de omgeving van Palmyra waren getrokken. De oude stad Palmyra ligt in de woestijn, circa 220 kilometer ten noordoosten van Damascus.