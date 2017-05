Washington start wapenleveringen aan Syrische Koerden

bewerkt door: sam

31/05/17 - 00u03 Bron: Belga

SDF-strijders bij het Syrische Tabqa. © ap.

De Verenigde Staten zijn begonnen met wapenleveringen aan de Koerdische strijders die in het noorden van Syrië terreurorganisatie Islamitische Staat bestrijden. NAVO-bondgenoot Turkije is er niet over te spreken.

De woordvoerder van het Pentagon meldt dat de levering van lichte wapens is begonnen aan strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF). SDF is een Koerdisch-Arabasiche alliantie die geleid wordt door de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). De levering vindt plaats nu een offensief tegen IS-hoofdstad Raqa in de steigers staat.



Eerder deze maand riep de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Washington nog op af te zien van de wapenleveringen aan de Syrisch-Koerdische militie YPG. Die beslissing is een "blunder" en de Amerikaanse regering moet die ongedaan maken, zei Erdogan.



Ankara stoort zich al langer aan de steun van de VS aan de YPG omdat het de militie als het verlengde van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK beschouwt. Voor het Westen zijn de YPG echter een belangrijke partner in de strijd tegen IS.